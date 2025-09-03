原爆被爆者の支援に活用してもらおうと県内最大の労働団体＝連合山口が、県原爆被爆者支援センター＝ゆだ苑に、寄付金を贈りました。寄付したのは連合山口の伊藤正則会長で県原爆被爆者支援センターゆだ苑の八代 拓理事長に166万円あまりの目録を手渡しました。ゆだ苑は1968年に設立され、「支援」「相談」「平和」の3つを柱に被爆者支援と平和活動を続けています。一方の連合山口は、原爆被爆者支援を目的に毎年、傘