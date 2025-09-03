フォンテラジャパン株式会社が、20から60代の男女500名を対象に「食に関する意識調査」を実施。近年、食の安全や持続可能性への関心が高まる中、消費者の食品選びの基準は多様化している。一方、バターや牛乳といった乳製品においては、その背景にある生産方法まで意識して選んでいる人はまだ少ない現状がある。【写真】ニュージーランドでのグラスフェッド【写真】ニュージーランドでのグラスフェッド今回の調査では、消費者が野