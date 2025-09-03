非凡な技巧で先制点をお膳立てした。サンフレッチェ広島は９月３日、ルヴァンカップ準々決勝の第１戦で湘南ベルマーレと敵地で相まみえ、15分に先手を取る。左サイドのセンターライン付近で、佐々木翔の縦パスを中島洋太朗がヒールで流し、ヴァレール・ジェルマンに預ける。中島はそのまま敵陣にラン。ジェルマンのスルーパスから左足ダイレクトでクロスを供給。これを加藤陸次樹がヘッドで押し込んだ。 試合を中継す