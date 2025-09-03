悲願のタイトル獲得を目指すアーセナルは目立った穴のない強力なスカッドを擁し、2025−26シーズンに臨むこととなった。プレミアリーグで3年連続2位に終わったアーセナルが、今夏の移籍市場で大型補強に乗り出すことは以前から予想されていた。最優先事項とされていたのが一線級のストライカー獲得と、ガーナ代表MFトーマス・パルティ（現：ビジャレアル）とイタリア代表MFジョルジーニョ（現：フラメンゴ）の後釜確保。さらに