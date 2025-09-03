下関市在住の画家市川武さんの作品展が市内の百貨店で開かれています。オイルパステルというクレヨンで色を何層にも重ねて描かれているのは下関の風景です。大丸下関店では下関市在住の画家＝市川武さんが描いた風景画およそ20点が展示されています。市川さんは20年前に急性骨髄性白血病を患い、克服した経験をもとに命の尊さ、夢や希望を作品で表現しています。こちらは山の上から関門橋を見下ろした風景…太陽の光が力強く輝いて