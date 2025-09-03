新千歳空港での先行販売で大好評だった『シマエナガファミリー』の型ぬきバウムが、2025年7月24日（木）より、北海道内の各エリアでも販売開始されました。 画像：株式会社 ぶどうの森 『シマエナガファミリーかたぬきバウム』は、“雪の妖精”とも呼ばれるシマエナガをモチーフにした、型ぬきが楽しめるバウムクーヘンです。 画像：株式会社 ぶどうの森 『しまちゅんのかたぬきバウム（ミルク味）』