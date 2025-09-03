会話の内容から認知症などの兆候を検知できるAIの新たなサービスが発表されました。塩野義製薬とAI開発企業「FRONTEO」は3日、会話から認知機能の低下をチェックするAIのアプリを発表しました。このAIは、対象者がいろいろな質問に答え、その内容を解析し、言語理解力などをスコア化して、熟練の医師のように認知症などの兆候を見つけるということです。厚生労働省によりますと、認知症とその前段階にあたる軽度認知障害の人は、合