news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「帰宅途中の高校生クマに襲われケガ猟友会がパトロール」のニュースについてお伝えします。◇◇◇これは東京都内で、撮影された映像です。先月20日、東京・青梅市、駐車場に向かってくるクマが車の間を走り抜けていきました。ヒトの生活圏でも相次ぐクマの目撃情報。岐阜県中津川市ではきのう、16歳の男子高校生が学校から帰宅途中路上でクマに襲われて頭と背中をひっかかれケガ