◇プロ野球 セ・リーグ 巨人-ヤクルト(3日、京セラドーム)巨人は4回、見事な中継プレーでツーベースを阻止。先発の森田駿哉投手を救いました。2点リードで迎えた4回表、森田投手は7番・古賀優大選手に高めのストレートを捉えられ、打球は左中間に落ちる長打となります。するとセンター・若林楽人選手が素早く打球を処理し中継に入った吉川尚輝選手に返球。吉川選手も素早くセカンドのカバーに入った泉口友汰選手へ送り、古賀選手を