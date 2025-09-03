「栄養ドリンクを販売したい」と相談してきた都内の女性に仕入れの仲介を申し出たものの、品物を届けずに代金をだまし取ったとして、男2人が逮捕されました。警視庁によりますと、高橋貴智容疑者ら2人は2023年、「栄養ドリンクを販売したい」と相談してきた都内の知人女性から、仕入れ代金の名目で現金500万円をだまし取った疑いが持たれています。2人は「昔の同僚が経営する製造会社を紹介する」などと女性にいって、現金をふりこ