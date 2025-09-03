国内外の半導体関連企業27社が、連携して技術開発を行うコンソーシアム＝共同事業体を立ち上げました。AIの進化に対応する次世代半導体の研究開発に取り組みます。このコンソーシアムには、半導体材料大手レゾナックの呼びかけで、東京エレクトロンやウシオ電機、キヤノン、AGCなど材料や製造装置、設計、検査など半導体にかかわる27社が参画。レゾナックが茨城県内に開設する研究開発拠点で、5年間で総額260億円をかけ、各社が共