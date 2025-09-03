「バレーボール男子・世界選手権壮行試合、日本−ブルガリア」（３日、有明アリーナ）男子の世界選手権（１２日開幕・フィリピン）に向けた壮行試合が始まった。第１セットの日本。セッター大宅真樹（堺ブレイザーズ）、オポジット宮浦健人（ウルフドッグス名古屋）、ミドルブロッカーに西本圭吾（広島サンダーズ）と佐藤駿一郎（ウルフドッグス名古屋）、アウトサイドヒッターに石川祐希（ペルージャ）と高橋藍（サントリー