長引く暑さに「夏バテ」を訴え続ける人も増えているそうです。体のリセット、夏バテ克服術を取材しました。【写真を見る】長引く夏バテ…その症状は？食欲不振などが1か月以上続く人も…“熱だまり”に注意！山形純菜キャスター：9月になりましたが、まだ夏は終わりそうにありません。長引く残暑で、夏バテの人が増えているといいます。“熱だまり”という症状に注意が必要です。“熱だまり”とは、体内にたまった熱を放散すること