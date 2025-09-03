Photo: にしやまあやか こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。近年、盛り上がりを見せている「リカバリーウェア」界隈。気になってはいるものの、「高っ」と思うものばかりで手を出せていなかったんですよね。そんな中、今夏デビューした新ブランド「ReD」のリカバリーインナーは、一般医療機器でありながら3000円台からラインアップを展開している