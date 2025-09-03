読売新聞は2025年9月3日付朝刊で、石破茂首相が退陣する意向を固めたと報じた25年7月下旬の記事について「結果として誤報となった」と謝罪した。取材と記事化の経緯を検証した結果、同紙が報道した後、石破氏が翻意した可能性があるとの見解を示している。SNS上では、石破氏の「退陣」に関する読売新聞の記事を「誤報だ」などと指摘する声が相次いでいた。さらに、毎日新聞にも同様の声が上がっている。同紙も同時期に、石破氏が8