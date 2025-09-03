福岡市博多区のウナギ料理の老舗で3日、ウナギに感謝する供養祭が行われました。 福岡市博多区の、創業から150年を超える「吉塚うなぎ屋」では、ウナギへの1年間の感謝と商売繁盛を願い、毎年この時期に供養祭を行っています。従業員などおよそ70人が参加し、日頃の商売の糧となっているウナギへの感謝の思いを込めて、手を合わせました。 そのあと、店の前を流れる博多川におよそ150匹のウナギを放流し、来シーズンの