◆練習試合巨人３軍４―３ソフトバンク３軍（３日・Ｇ球場）ついに出た。巨人の育成新外国人、クリスチャン・フェリス外野手（２２）が来日１号を放った。３軍のソフトバンク戦に「７番・ＤＨ」で出場。３回先頭の初球、先発の張が投じた内角高めの直球を引っ張ると、高々と上がった打球が右翼フェンスを越え「嬉しいです」と白い歯を見せた。６回２死満塁ではまたも直球を捉え、左翼フェンス直撃の走者一掃二塁打として計４