◆ＹＢＣルヴァン杯準々決勝横浜ＦＭ―柏（３日・日産スタジアム）横浜ＦＭがホームで初戦に臨み、前半を０―１で折り返した。直近のリーグ戦の神戸戦（０●１）から先発を８人入れ替え。また、センターバック（ＣＢ）に故障者が続出しており、本職がボランチの山根が右サイドバック（ＳＢ）に入り、ＳＢが本職の加藤がＣＢに入り、ＤＦ諏訪間とコンビを形成。左ＳＢに鈴木が入る変則４バックで臨んだ。ボールを自陣でつな