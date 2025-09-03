ＮＨＫは３日、麻薬取締法違反の疑いで警視庁に逮捕された俳優・清水尋也（ひろや）容疑者（２６）が、２９日スタートの朝の連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）に出演予定だったことを認めた。同局の担当者は、この日の同容疑者の逮捕を受け、「ばけばけ」について「出演を予定していましたが、とりやめました」とコメントした。