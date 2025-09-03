◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（３日・京セラドーム大阪）巨人は森田駿哉投手が３勝目を目指して先発。１回に４点の援護をもらい、５回３安打２失点（自責０）で勝ち投手の権利を得た。打線は１回、首位打者を争う泉口友汰内野手の２点三塁打、４試合ぶりに４番に復帰した岡本和真内野手の適時二塁打などで４点、４回には岡本のタイムリーで５点目を挙げた。森田は初回、先頭の浜田太貴外野手を右前打で出したが後続