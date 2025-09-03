◆ソフトバンク―オリックス（3日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが2回に打者9人の猛攻で一挙5点を先制した。先頭の中村晃、栗原陵矢、今宮健太の3連続長短打で1点を先制。さらに四球で塁を埋め、嶺井博樹にも適時打が出た。1死満塁から周東佑京の右前適時打で3点目を奪い、初対戦だった先発のドラフト2位ルーキー寺西成騎をKO。柳町達も2番手の横山楓から2点適時打を放った。