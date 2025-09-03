自然な笑顔で誕生日報告2008年に芥川賞を受賞した作家が誕生日を迎えたことを近影とともに報告。多くの祝福と反響が寄せられている。鏡に向かって頬杖をついた自撮り写真とともに「49歳になりました」と綴ってインスタグラムで誕生日を報告したのは川上未映子さん。続けて「文章を書いて生きていられるのは読んで下さる人がいるからで、年齢を重ねるたび、作品を刊行するたびに、当たり前のことなどなくて、本当に文字通りの