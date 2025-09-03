あらゆる方向からスマホを向けられ…元人気子役で女優の小林星蘭(20)がインスタグラムを更新。成長したその姿に注目が集まっている。「韓国へ短期留学に行ったのももう1年前！修了式の日お友達にすごい協力してもらった写真ずっとあっためてました(笑)現地で言葉を学ぶのって本当に楽しかった、また機会があればぜひ行きたいものです」とコメントし、自身の写真をアップ。この投稿に対し、「めっちゃ可愛くなってる垢抜け