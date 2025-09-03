高岡市の出町市長は、老朽化が進む市役所庁舎の整備について前の市長が示したロードマップを白紙撤回する方針を示しました。出町市長「新庁舎整備ロードマップについては白紙撤回します。これまでも庁舎の移転を含め検討されてきた経緯はありますが、ここでいったん立ち止まり、熟考したいと思います」これは、きょう開かれた高岡市議会の代表質問に対し、出町市長が答えたものです。完成から45年が過ぎた高岡市役所の