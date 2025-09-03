【ワシントン＝池田慶太、ロサンゼルス＝後藤香代】米国のトランプ大統領は２日、犯罪対策の一環として、米国第３の都市のイリノイ州シカゴに州兵を派遣すると明言した。民主党支持が強い都市に軍隊を送り込み、連邦政府の直接的な支配を強める狙いがあるとみられる。トランプ氏はホワイトハウスで記者団に、シカゴでは犯罪が蔓延（まんえん）していて「まさに地獄だ」と指摘し、「私にはこの国を守る義務がある」と州兵派遣を