【MLB】パイレーツ9ー7ドジャース（9月2日・日本時間3日／ピッツバーグ）【映像】大谷、“幻の47号”にスタジアム騒然ドジャースの大谷翔平投手がパイレーツ戦に「1番・DH」でスタメン出場。46号ホームランに続き、最終回には敵地をざわつかせる“幻の1発”を放った。6ー9とドジャースが3点を追う9回、無死一塁の場面。大谷はカウント1ー1からの3球目を強振すると、打球はセンター方向へ高々と舞い上がっ