卓球女子２４年パリ五輪銅メダリストの早田ひな（２５）が３日、自身のインスタグラムを更新。大阪関西万博で開催された高級ブランド「ショーメ」のエキシビションに参加したことを報告した。肩、デコルテの美しさが光る白のワンピースドレス姿の写真を投稿。コメント欄などでは「なんて美しいんでしょう！！」、「透明感が凄すぎて背景が透けてみえるぐらい」、「美女ですが！一瞬見間違えました」、「めっちゃビジュ良」、「