黒髪ショートで涼しげショットアイドルグループ「NMB48」の元メンバーの28歳タレントの首から足まで?タトゥーびっしり?な最新ショットに注目が集まっている。「思春期も、反抗期も、受け入れ難い過去も、恥ずかしい事も全部晒してきたけど、それを今の自分が抱きしめていくんすよ」とＸに書き込みタトゥーが入っている姿を披露したのは木下百花。続けて「私を見て元気になった人も居るし、そう思うと、恥ずかしくても良いな