県内はけさ広い範囲で雨が強く降りました。氷見市では3時間で降った雨の量が観測史上最大となり、道路が冠水するなどの被害が出ました。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、県内は未明から大気の状態が非常に不安定になりました。氷見市では非常に激しい雨が降り、午前7時半までの3時間降水量は110ミリと、観測史上最大を記録。また、午前5時半までの1時間降水量は66ミリで9月としては観測史上最大となりました。用水路で