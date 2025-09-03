菊地亜美さんが、自身のYoutubeチャンネルに『【Qoo10】メガ割始まる前に個人的ガチ推し美容液を選抜してみた』の動画を公開。スキンケアアイテムを紹介してくれました。ブランド提供ではあるものの、菊地さんなりの使用感も語ってくれています。【関連記事】菊地亜美「3〜4本ストックある」ポーチの必需品は千円以下！愛用の保湿リップ■美容液動画内に登場したのはこちら！medicube/PDRNピンクアンプル 2,960円（編集部調べ）