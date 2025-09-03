『最初から、全部ウソだった 妻のすべてを知った夫』（リアコミ：原作、元村でん：漫画/KADOKAWA）第5回【全8回】【漫画】『最初から、全部ウソだった 妻のすべてを知った夫』を第1回から読む美人で性格もいい部下・恵里菜に一目惚れした順也。自宅が近くて趣味も合ったふたりは、プライベートでも会うようになり“部下と上司”以上の関係に。そして、恵里菜がストーカー被害に遭っていたことを知ったのがきっかけで距離を縮め、1