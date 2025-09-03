『シブヤニアファミリー』（久米田康治/小学館）第17回【全20回】【漫画】『シブヤニアファミリー』を第1回から読む『さよなら絶望先生』の久米田康治、最新作！ 渋谷で暮らす小学3年生・イッコちゃんの視点から、都会の日常を描く脱力系コメディ！ 小さな子どもの目に映る大都会・渋谷の光と影、家族の事情、そして世知辛い現実が、毒とユーモアたっぷりに描かれる。テンポのいい会話と鋭い風刺が光る、“都会っ子のリアル”を切