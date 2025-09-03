ベッツは「コントロールできるのは、僕らの努力と姿勢だけだ」と前を向いた(C)Getty Imagesまたしても規格外のパワーを見せつけた。現地時間9月2日、ドジャースの大谷翔平は、敵地でのパイレーツ戦に「1番・DH」として先発出場し、7戦ぶりの46号ソロを含む5打数3安打2打点、1得点と大暴れ。節目の移籍後通算100号に到達し、ナ・リーグの本塁打数で単独トップを走るフィリーズのカイル・シュワバー（49本）とは、これで3本差だ