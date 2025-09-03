９月４日（木）の近畿地方は、午後から大雨に十分注意。台風が新たに発生し、影響を受ける見込みです。日本の南海上にある熱帯低気圧が、台風１５号に変わる見込みです。台風は木曜に九州地方に近づいた後、５日（金）の日中にも近畿に最も接近する見込みです。台風の勢力自体はあまり強くないため、いまの所、暴風警報や波浪警報が発表されるような大荒れにはならない見通しですが、台風接近前から非常に湿った空気が流れ込