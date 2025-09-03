◆イースタン・リーグ巨人―ヤクルト（３日・Ｇタウン）巨人のドラフト３位・荒巻悠内野手が２軍戦初本塁打を放った。「６番・三塁」で先発出場。４点リードの３回無死二塁で、ヤクルトの２番手・竹山が投じた初球の１４３キロ直球を右翼スタンドへ。「うまく体が反応して打てました。１球で仕留められて良かったです」とコメントした。ルーキーイヤーの今季は７月９日の中日戦（福島）で初ホームランを放つなど、１軍で３