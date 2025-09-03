◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（３日・京セラドーム大阪）４回に巨人の連係プレーで森田駿哉投手を助けた。１死から古賀優大捕手の右中間への当たりを中堅・若林楽人外野手が捕ってからすばやく二塁・吉川尚輝内野手に送球。吉川から遊撃・泉口友汰内野手に送られ、二塁タッチアウト。ヤクルトからのリクエストでリプレー検証となったが、判定は覆らず。連係プレーで二塁打を阻止した。森田は次の岩田幸宏外野手