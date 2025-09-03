ボートレース下関の「ミッドナイトボートレース下関7thBTSながと5周年記念新東通信杯」は4日、4日間の日程で幕を開ける。今シリーズの中で49.4％と2連対率トップのエンジンを引いたのが伏島祐介（35＝東京）。「こんな数字のあるエンジンを引くことはないですね。手前は大丈夫そう。グイグイ伸びることはないけど、余裕はありました。違和感がなければこのまま走ります」とOKサインを出している。通算3優出の中で今年は5、