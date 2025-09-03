◇イースタン・リーグジャイアンツタウンスタジアム（2025年9月3日巨人―ヤクルト）日米通算199勝の巨人・田中将大投手（36）がヤクルトとの2軍戦に先発して5回2安打無失点と好投した。初回は先頭の武岡に二塁打こそ許したが、後続を打ち取り無失点。2回以降は最速146キロの直球にスプリットなどの変化球も丁寧に低めに集めて0を並べた。テンポ良く5回を65球で投げ抜いた。田中将は日米通算200勝に王手をかけた8月28日