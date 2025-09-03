プロ志望届を提出した川和の左腕・浜岡日本高野連は３日、川和高校の浜岡蒼太投手＝１７６センチ、８５キロ、左投げ左打ち＝がプロ志望届を提出したと発表した。今年の県内の高校生では１人目。田奈中出身の浜岡は最速１４７キロの直球と、切れ味鋭いカットボールのコンビネーションが抜群で公立屈指の好左腕として注目された。昨秋の県大会は東海大相模に敗れたものの、３失点で完投。今春の県大会は日大藤沢、藤沢翔陵とい