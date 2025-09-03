【モデルプレス＝2025/09/03】カップルクリエイターのえいしとさなです。のさなが2日、自身のInstagramを更新。美しい脚を披露したショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】美女カップルクリエイター、圧巻美脚際立つ◆さな、美脚披露さなは「今年の夏は今までで1番楽しかったなぁ〜。前より夏を好きになれた気がする」と今年の夏を振り返りつつ報告。「みんなは今年の夏楽しめたかな、何したのかな」とファンに問いかけなが