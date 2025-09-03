全国小学生ハンドボール大会で初優勝して日本一となった、福岡市を拠点に活動する小中学生ハンドボールチーム「HC 春吉Jr.」の選手15人と監督で3日、福岡市の高島市長を表敬訪問しました。8月に開催された44チームが出場した全国小学生ハンドボール大会男子の部で、初優勝しました。■キャプテン・呉原弾さん（12）「ディフェンスなどで声を出し、声をかけ合う時がチームワークがあると