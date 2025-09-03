３日、プラボウォ大統領（左）と握手を交わす習近平主席。（北京＝新華社記者／黄敬文）【新華社北京9月3日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は3日午後、中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念活動への出席のため特に訪中したインドネシアのプラボウォ大統領と北京の人民大会堂で会見した。３日、プラボウォ大統領と会見する習近平主席。（北京＝新華社記者／李響）