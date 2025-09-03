伊勢志摩移住9年目の人気YouTuber・ちぬ子さん。釣り好きが高じ、三重県・伊勢志摩の地へと移住し、釣りの情報を中心に、地域の魅力をYouTubeで発信してきた彼女が、これまでに出会った人や風景、風土の味など、自身の自然な暮らしを通じて得た伊勢志摩の魅力を詰め込んだ伊勢志摩ガイド＆ライフスタイル本「ちぬ子の伊勢志摩天然生活」が話題に。【写真】「びっくりするほど大きなあなごを、まるごと天ぷらにした豪快な逸品です」