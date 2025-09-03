「日本保守党」の北村晴男参議院議員が2日に自身のX（旧ツイッター）を更新。自民党の森山裕幹事長ら党四役が、参院選大敗の責任を取りそろって退任する意向を示したことに言及した。 この日行われた党両院議員総会で、森山氏は「選挙結果の責任を取るべく、幹事長の職を退任させていただきたい」と表明。進退の判断を党総裁の石破茂首相に委ねた。鈴木俊一総務会長、小野寺五典政調会長、木原誠二選対委員長らも辞意を伝え