◇セ・リーグ巨人―ヤクルト（2025年9月3日京セラD）巨人の岡本和真内野手（29）が3日のヤクルト戦（京セラD）で「4番・三塁」に入って先発出場。4試合ぶりに座った4番で初回の第1打席から3打席連続安打を放ち、一気に今季5度目となる猛打賞をマークした。相手先発右腕・ランバートに対し、初回の第1打席は無死三塁で左越えに適時二塁打。2回の第2打席は2死一塁で左前打。そして、4回の第3打席では2死三塁で中前適時打を