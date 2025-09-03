発達する熱帯低気圧について説明する気象庁の担当者＝3日午後、気象庁気象庁は3日、熱帯低気圧が台風に発達し、4日にかけて九州など西日本に、5日は東日本にかなり接近する見通しだと発表した。大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫への警戒を求めている。西日本に上陸する恐れがあるが、離れた場所でも強い雨が降る恐れがある。3日午後3時の観測では、熱帯低気圧は南大東島の南南東約70キロを時速約25キロで