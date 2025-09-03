愛知県みよし市は、市内の全小中学校１２校の校舎内に盗撮防止用のカメラを設置することを決めた。１０日開会の市議会に補正予算案を提出し、来年４月から稼働させる方針。同市内では７月、女子生徒の着替えを盗撮しようとしたとして中学校常勤講師の男が愛知県警に性的姿態撮影処罰法違反（撮影未遂）容疑で逮捕されるなど、教諭らによる盗撮事案が相次いでいた。市によると、８小学校に計１１１台、４中学校に計８３台の計１