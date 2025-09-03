新たな学校生活が始まると、子どもだけでなく、親にとっても初めての人間関係や環境に戸惑うことがあります。ときには、ありがた迷惑な“親切心”に悩まされることもあります。子どもの学校生活を逐一知らせてくれるママ友の存在は、一見ありがたく見えますが、知らされる恐怖もありました。【漫画】通知音が鳴るたび、「息子がまた何かやったのか」と不安で息苦しさを感じるほどに…（全編を読む）学校生活を実況中継してくるママ