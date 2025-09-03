お笑いタレントのヒコロヒーさんは9月3日、自身のX（旧Twitter）を更新。インターネット上での誹謗（ひぼう）中傷に注意を促しました。【投稿】ヒコロヒー、誹謗中傷に怒り「そんなんしてええわけないねんから」ヒコロヒーさんは「全く私が関わりのない女性のことを件の女性やと決めつけて書き込むことや誹謗中傷はやめてください、そんなんしてええわけないねんから」と投稿。ヒコロヒーさんのテレビ番組での発言に対して、憶測や