8月20日に、神戸のマンションで大手損害保険会社に勤める片山恵さん（24）を殺害した容疑で逮捕された谷本将志容疑者（35）。面識のない女性を数日にわたってつけ回し、マンションのオートロックも女性の後に続いて突破、2人きりになったエレベーター内で刃物で複数回刺すという残忍な“ストーカー殺人”に、日本中が震撼した。谷本容疑者と“交流”のあった飲食店店主が取材に応じた。 〈画